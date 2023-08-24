Туристу удалось погладить лошадь королевского гвардейца без последствий

«Какой милый молодой человек. Мне нравилось наблюдать за его волнением. Спасибо солдату за то, что он был так добр», «Спасибо, что поделились этим моментом! Спасибо охраннику за такое отношение к молодому человеку», «Вы признали его уникальность и отреагировали с таким состраданием!» — написали в комментариях.