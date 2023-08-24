Туристу удалось погладить лошадь королевского гвардейца без последствий
Королевский гвардеец нарушил протокол, позволив мужчине погладить свою лошадь. Об этом пишет The Sun.
Турист хотел погладить лошадь гвардейца, но соблюдал правила и держался на расстоянии. Гвардеец сам решил поближе подъехать на лошади к нему, чтобы у мужчины получилось фото и он мог погладить лошадь.
«Какой добрый и бесценный момент со стороны Королевской гвардии по отношению к мужчине! Охранник увидел мужчину и направил лошадь к нему, а когда мужчина закончил [фотографироваться] и хотел уходить, он сказал охраннику: «Пока, пока», — сказано в описании к ролику с королевским гвардейцем.
Королевская гвардия ежедневно служит с 10 утра до 16 вечера у Букингемского и Сент-Джеймсского дворцов.
«Какой милый молодой человек. Мне нравилось наблюдать за его волнением. Спасибо солдату за то, что он был так добр», «Спасибо, что поделились этим моментом! Спасибо охраннику за такое отношение к молодому человеку», «Вы признали его уникальность и отреагировали с таким состраданием!» — написали в комментариях.
Ранее сообщалось, что Карл III лишил бывшего мужа австрийской принцессы титула.