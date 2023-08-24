В Туапсе турист поленился спускаться с горы и заявил, что у него инсульт

Инцидент произошел на скале Киселева. Россиянин поднялся на высоту, но не захотел спускаться, поэтому имитировал инсульт. В результате спасатели потратили около двух часов на то, чтобы спустить путешественника. В процессе он не раз хамил медработникам и вел себя неадекватно, приставая к ним.