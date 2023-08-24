В Туапсе турист поленился спускаться с горы и заявил, что у него инсульт
В Туапсе туриста пришлось эвакуировать с горы из-за сообщения об инсульте. Об этом сообщают «Туапсинские вести».
Инцидент произошел на скале Киселева. Россиянин поднялся на высоту, но не захотел спускаться, поэтому имитировал инсульт. В результате спасатели потратили около двух часов на то, чтобы спустить путешественника. В процессе он не раз хамил медработникам и вел себя неадекватно, приставая к ним.
«Затем он начал актерствовать в приемном покое больницы. Чего только не насмотрелись и не наслушались врачи и медсестры», — поделился главный врач скорой помощи Эмиль Гараев.
После приема у медиков турист «отправил всех по известному адресу» и покинул учреждение.
Ранее подросток открыл стрельбу в детском саду Уфы из-за скуки.
Газета.Ru: главные новости