Таракан пролетел тысячи километров в окне самолета и стал популярен в сети

Пассажирка самолета неизвестной авиакомпании сняла на видео таракана, пролетевшего с ней три тысячи километров в окне. Опубликованный в сети ролик стал популярен среди пользователей, заметило издание Jimu News.

Уточняется, что лайнер летел из китайской провинции Юньнань в Чжэцзян. На кадрах видно, что насекомое забралось между внешним и внутренним стеклом иллюминатора. Сидевшая рядом девушка думала, что таракан уползет через несколько минут, однако он провел там весь полет.

Эксперт объяснил в беседе с изданием, что насекомое могло попасть в самолет через багажное отделение, а после этого пробраться в иллюминатор и застрять. Пассажирам это никак не угрожает, отметил он.