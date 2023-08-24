Сибирский аэропорт внезапно «поменял название» и стал НовоУзнецком

В Новокузнецке местные жители, прилетевшие из Москвы утром 24 августа, обнаружили отсутствие буквы в названии города в аэропорту на главной вывеске. Ситуацию «ФедералПресс» прокомментировали в пресс-службе новокузнецкого аэропорта.

«Букву уже поставили на место. Без «К» вывеска пробыла недолго, инцидент быстро исправили», – уточнили в пресс-службе новокузнецкого аэропорта и в доказательство поделились фотографией с полным названием Новокузнецка.

При этом впечатление прилетевших в Новокузнецк жителей и гостей города было испорчено.

Кроме того, новокузнечанка рассказала редакции, что самолет не сразу приземлился в южной столице Кузбасса, а некоторое время кружил над городом и из-за тумана сел в Новосибирске и только потом пассажиров доставили по месту назначения.