Российский пассажирский самолет совершил экстренную посадку

Российский пассажирский самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом из Сочи в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Минеральных водах, передает РИА Новости.

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«Самолет Airbus A 321, следовавший рейсом U6-306, благополучно приземлился в Минеральных Водах. Пострадавших нет», — добавил представитель «Уральских авиалиний».

В пресс-службе перевозчика уточнили, что незапланированная посадка была проведена из-за ложного срабатывания сигнализации над Каспийским морем.

По данным авиалиний, угрозы пассажирам не было, а экипаж принял решение экстренно садиться в Минводах в целях более детальной оценки неисправности.

«В настоящий момент проводится тестирование ложного срабатывания сигнализации», — заключила спикер перевозчика.

23 августа пассажирский Boeing 737, вылетавший в Сочи, вернулся в аэропорт «Шереметьево» по причине неисправности в системе кондиционирования.

В конце июля пассажирский самолет, выполнявший рейс из Улан-Удэ в Москву, благополучно приземлился в столице с неисправным шасси.