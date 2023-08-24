Самолет Сочи — Екатеринбург совершил экстренную посадку в МинВодах

Самолет Сочи — Екатеринбург совершил экстренную посадку в Минеральных Водах
Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Сочи — Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах. В полете над Каспийским морем борт подал сигнал тревоги. Об этом стало известно в четверг, 24 августа.
Сигнал тревоги был подан из-за возникшей на борту самолета внештатной ситуации спустя час после вылета из пункта назначения. Экипаж воздушного судна принял решение о проведении незапланированной посадки, чтобы оценить возможную возникшую неисправность. Приземление в аэропорту города Минеральные Воды прошло благополучно, угрозы для пассажиров не было.
— В настоящий момент проводится тестирование ложного срабатывания сигнализации, — приводит сообщение пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии» ТАСС.
Недавно рейс авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Южно-Сахалинск, совершил экстренную посадку в Хабаровске из-за того, что четырехлетнему ребенку стало плохо на борту. На время передачи ребенка медикам и выгрузке багажа родителей двигатели были выключены. Спустя один час и 20 минут полет продолжился.