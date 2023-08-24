Власти Бали начнут взимать $10 с иностранных туристов

С февраля будущего года на индонезийском острове Бали начнут взимать туристический сбор, сообщает агентство Bloomberg. Иностранным туристам придется заплатить 150 тысяч рупий, это 10 долларов по текущему курсу. По словам главы департамента туризма Бали, сбор должен быть уплачен до или во время прибытия на остров. Средства направят на сохранение коралловых рифов, мангровых зарослей и другие экологические проекты. Ранее туристический сбор для приезжающих из-за рубежа ввел Таиланд. Сумма сбора составила от 150 бат в случае пересечения границы по суше или морю, а также до 300 бат – в случае с авиапассажирами.