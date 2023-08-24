Куда можно полететь зимой прямыми рейсами

Есть множество зарубежных направлений, куда россияне смогут отправиться на отдых зимой прямыми рейсами. Подборку из пяти вариантов, куда уже летают прямые рейсы или вскоре полетят, подготовила kp.ru.

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Так, первый вариант — Куба. Авиакомпания «Россия» вскоре откроет рейсы в ее столицу Гавану из московского аэропорта «Шереметьево». Первый вылет запланирован на 24 декабря. Кроме того, планируется увеличение уже существующих рейсов до Кубы. Для посещения островного государства виза россиянам не нужна.

Еще один вариант — Мьянма, прямое авиасообщение с этой страной планируют открыть с 6 сентября. Авиакомпания Myanmar Airways запустит рейсы по маршруту Новосибирск — Мандалай — Янгон. Полеты из Москвы пока не планируются. Оформлять визу также не требуется. Кроме того, «Аэрофлот» заявил о готовности открыть полеты из Москвы на индонезийский остров Бали в октябре, билеты должны появиться в продаже с сентября. Получить визу в Индонезию можно по прилете в аэропорт, онлайн или заранее в посольстве.

Массовым курортом для российских туристов может стать и китайский остров Хайнань в Южно-Китайском море. Полеты туда смогут совершать, например, «Аэрофлот» — из Москвы, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Новосибирска и Хабаровска, авиакомпания «Россия» — из Москвы и Красноярска. Однако старт полетам пока не дали. Последний вариант в подборке — Занзибар, но рейсов туда пока также нет. Однако Россия и Танзания подписали меморандум, который позволяет российским перевозчикам совершать вылеты из любых городов в Дар-эс-Салам, на Занзибар, Килиманджаро и другие аэропорты африканской страны.