Нижегородские реки и озера попали в топ-10 направлений для отдыха в сентябре

Отдых на озерах и реках Нижегородской области вошел в топ-10 направлений для путешествий по России в сентябре. Рейтинг составлен сайтом Tvil.ru.

© В городе N

Как пояснили эксперты, в первом месяце осени далеко не все туристы отправляются на моря. Многие предпочитают отдых на берегу реки или озера, где также можно купаться, ловить рыбу, кататься на лодках — под парусом и без.

По этим возможностям Нижний Новгород и его окрестности расположились на третьем месте в рейтинге, а популярность столицы Приволжья, по сравнению с сентябрем 2022 года, выросла у путешественников на 40%. В среднем туристы планируют провести в нижегородском регионе четыре ночи по цене в 3005 рублей за каждую.

Первая и вторая строчка рейтинга — за Санкт-Петербургом (5 ночей/3533 руб.) и Казанью (5 ночей/3363 руб.).