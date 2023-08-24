Туристы встретили медведя на Большой Байкальской тропе в Приангарье

Молодой медведь встретился туристам на Большой Байкальской тропе, которая пролегает между поселками Листвянка и Большие Коты в Иркутской области. Об этом рассказали в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».

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Люди заметили хищника, когда шли по популярному туристическому маршруту. Они начали издавать громкие звуки, чтобы обозначить себя и отпугнуть зверя, а также снимать его на телефон.

Судя по видео, медведь даже не собирался идти к туристам – он игнорировал происходящее и занимался своими делами, после чего ушел в лес. Известно, что это тот же самый зверь, который весной этого года из любопытства приходил в поселок Листвянка, чтобы исследовать ее окрестности.

Эксперты отмечают, что около Большой Байкальской тропы обитает много косолапых – все они не проявляют агрессии по отношению к людям, потому закрывать популярное направление нет необходимости.