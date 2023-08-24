Туры в Турцию на ближайшие даты продают со скидками от 40% до 60%

В Турцию на неделю вдвоем можно поехать за 60 тысяч рублей, сообщила Ассоциация туроператоров России — звучит по-допандемийному невероятно. И даже подробности о том, что речь об отеле три звезды и что такие скидки продляться буквально несколько дней, все равно оставляют вопросы.

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Но, дабы не быть голословными, в АТОР приводят примеры:

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Мармарис, 3* на завтраках от 70 тысяч рублей на семь ночей на двоих.

Аланья, 4*, «все включено» — от 79 тысяч рублей.

Сиде, 4*, «все включено» — от 81 тысячи рублей на неделю на двоих.

Пятерка «все включено» в Кемере — от 103 тысяч. Ну и так далее.

Вылеты в озвученных выше предложениях с 24 до 28 августа. Коллеги, буквально пару недель назад вернувшиеся из Турции, проверили. Вбили те же условия, на которых летали: тот же отель, те же сроки, те же условия. В некоторых случаях подтвердилось. Сейчас дешевле. Не на 60%, но на 20-25%. А что самое интересное, если ставить даты вылета после первой недели сентября, то цены опять те же, что были в начале августа, то есть на пике сезона. И это речь о неплохих или даже, скорее, скромных отелях. А вот хорошие пятерки «ультра все включено» стоят стабильно дорого. Говорит вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма Артур Мурадян:

Артур Мурадян генеральный директор туроператора Space Travel Вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма «На хорошие отели невозможно получить такие скидки, потому что и глубина, и объем продаж, и стоимость в летний период была примерно на уровне, не превышающем 20-30%. Скидка связана с переходом с летней пиковой цены августа на осеннюю межсезонную для Турции, и как раз в пятизвездочном сегменте это, как правило, не более 20-30% от цены августа. Для привлечения клиентов как раз и задействованы более бюджетные отели. Это не значит, что там нет all inclusive, он есть в ряде этих отелей, но именно на бюджетном сегменте можно получить такую скидку».

По оценкам экспертов, для Турции уходящий сезон оказался неудачным. Это признают и сами турецкие отельеры. Они изначально завысили стоимость своих услуг. Провалили раннее бронирование, а многие не стали исправлять ошибки, даже когда стало очевидно, что цены нужно снижать. В надежде на что-то. При том что турецкая пресса писала, что из-за резкого спада интереса российских туристов к этой стране (из-за очень высоких цен) отели пустовали чуть ли не на треть. Приятная новость — турки обещают исправиться, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов:

Дмитрий Арутюнов основатель и гендиректор туроператора «Арт-тур» «В середине сезона наблюдали приток на российскую землю турецких отельеров. Все они в один голос говорили, что очень просчитались в этом году, не сработало раннее бронирование, и в течение начала сезона они держали очень высокие цены и эффектно били себя в грудь, говоря о том, что они постараются не допустить таких ошибок на следующий сезон. Каждый имеет право на ошибку, но я думаю, что они на следующий сезон уже внимательнее будут считать свои возможности и ресурсы. И я думаю, что в конце этого сезона и начале следующего обратите внимание на скидки по раннему бронированию. Я думаю, что турки сделают выводы из этого сезона и предложат интересные условия для наших туристов».