С начала года Кубань приняла 11,6 миллиона отдыхающих

Сейчас в отелях на Черноморском побережье наблюдается пиковая загрузка в 95 процентов, а на Азовском – 87.

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Заместитель губернатора региона Александр Руппель провёл краевое совещание. Он сообщил, что с начала этого года Кубань приняла 11,6 миллиона отдыхающих.

Показатель увеличился на четыре процента, по сравнению с прошлым годом.

Сейчас Краснодарский край делает упор на качественные показатели, формирует возвратного туриста с помощью комфортных условий отдыха и хорошего сервиса.

Так, за год число классифицированных пляжей выросло на 22 процента. В крае их сейчас 128 единиц, у 82 есть высшая категория – «синий» флаг. Такие пляжи являются образцами комфорта, отдыха и красоты.

Кроме того, продолжается работа по созданию пляжей в степных территориях. Их в крае уже обустроено 16 единиц.