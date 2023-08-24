С начала года Кубань приняла 11,6 миллиона отдыхающих
Сейчас в отелях на Черноморском побережье наблюдается пиковая загрузка в 95 процентов, а на Азовском – 87.
Заместитель губернатора региона Александр Руппель провёл краевое совещание. Он сообщил, что с начала этого года Кубань приняла 11,6 миллиона отдыхающих.
Показатель увеличился на четыре процента, по сравнению с прошлым годом.
Сейчас Краснодарский край делает упор на качественные показатели, формирует возвратного туриста с помощью комфортных условий отдыха и хорошего сервиса.
Так, за год число классифицированных пляжей выросло на 22 процента. В крае их сейчас 128 единиц, у 82 есть высшая категория – «синий» флаг. Такие пляжи являются образцами комфорта, отдыха и красоты.
Кроме того, продолжается работа по созданию пляжей в степных территориях. Их в крае уже обустроено 16 единиц.
Ранее сообщалось, что в Геленджике к 2026 году достроят морскую часть яхтенной марины. Первый этап строительства завершится в 2023 году.