Эксперт назвал причины для отказа в посадке на рейс

Несоответствие документов, временное ограничение на выезд и даже состояние здоровья могут стать серьезными причинами для отказа в посадке на борт самолета. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказал эксперт в области иммиграции и создатель компании «First Immigration Center» Андрей Борис.

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Первой причиной недопуска пассажира на борт могут стать неправильно подготовленные документы. Например, просроченный паспорт РФ или загранпаспорт. Существенным ограничением для россиян являются санкции шенгенской зоны. Латвия, Литва, Польша, Чехия, Финляндия, Эстония не пускают граждан РФ через свои границы. Также эксперт советует внимательно отнестись к документам несовершеннолетних. Если ребенок летит в другую страну без родителей, при нем должно быть оформленное согласие на вылет мамы, папы или опекуна.

Еще одной причиной отказа в посадке может стать временное ограничение на выезд из страны. «Оно распространяется на тех, кто допущен к сведениям особой важности или государственной тайне, призван на военную или проходят альтернативную службу, осуждён за совершение преступления, признан банкротом. С этого года еще и те, кто подлежат призыву на военную службу и уже направлены или получены повестки», - сообщает Борис. Также подобное ограничение действует на должников разных типов (неоплаченные налоги, алименты, возмещение ущерба и тд).