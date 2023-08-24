Россияне нашли замену курортам Краснодара в бархатный сезон

За последние два года в России вырос спрос на отдых в Астрахани, Нижнем Новгороде, Мурманске, Сахалинской области и Томске в бархатный сезон. Хотя они не входят в топ-20 для путешествия на самолете, их популярность растет.

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«Спрос в столицу арбузов, а еще рыбы и Золотой Орды, Астрахань, вырос на 22 процента с 2021 года. Авиабилеты на прямые рейсы из Москвы в сентябре стоят от четырех тысяч рублей в одну сторону. Добраться до Астрахани напрямую можно еще из шести российских городов», – рассказали в «Авиасейлс».

Также россияне стали часто ездить в Нижний Новгород: за два года бронирования выросли на 35 %. Долететь туда напрямую можно из 17 городов.

В Мурманске с сентября можно увидеть северное сияние, поэтому ездить туда стали чаще на 76 %. Долететь напрямую можно из 11 городов, например, из Санкт-Петербурга билет будет стоить от трех тысяч рублей.

Южно-Сахалинск – еще один популярный город, долететь в который можно из 22 российских аэровокзалов. За два года место стало популярнее на 75 %.