Туристам объяснили, почему нельзя трогать кананг сари на Бали

Кананг сари является неотъемлемой частью культуры на Бали, к которой местные жители относятся с уважением и ждут того же от туристов.

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Туристам, отдыхающим на Бали, не стоит трогать кананг сари. Об этом жителю Австралии, впервые увидевшему небольшие корзины с подношениями богам, рассказали в социальных сетях.

Мужчина поинтересовался, почему на Бали повсюду можно встретить эти корзины, которые наполнены цветами, едой и даже деньгами. Мужчине объяснили, что это - кананг сари. Их раскладывают повсюду, в том числе посередине дороги. Местные жители верят, что они поддерживают баланс между добром и злом, а также радуют богов.

Что именно находится в корзине зависит от того, какому богу предназначается подарок, преподнесенный местными жителями.