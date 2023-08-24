Россияне выбрали нетипичные города для отпуска в бархатный сезон

За последние два года в среднем на 50 процентов вырос спрос на перелеты в нетипичные для отпуска в бархатный сезон города России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "Авиасейлс".

Так, российские туристы стали чаще покупать авиабилеты на осень в Астрахань. Спрос на это направление вырос на 22 процента по сравнению с 2021 годом.

На 35 процентов выросла доля бронирований билетов в Нижний Новгород, на 76 процентов - в Мурманск, а на процентов - в Томск.