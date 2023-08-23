Цены на путевки в Таиланд снизились на 30%

В ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о снижении минимальной стоимости путёвок в Тайланд до 55 тысяч рублей на человека. Снижение составило 30% по сравнению с летним сезоном.

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Так, самое дешёвое предложение отдыха на 11 дней, включающее проживание в трёхзвёздочном отеле с завтраками с вылетом в сентябре, на двоих обойдётся в 109 тысяч рублей.