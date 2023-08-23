Турпоток на курорты Краснодарского края вырос на 4%

Турпоток на курорты Краснодарского края с учетом завершающегося летнего сезона возрос по сравнению с тем же периодом прошлого 2022 года на 4%, сообщил вице-губернатор края Александр Руппель во время совещания о ходе летнего курортного сезона.

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"Даже несмотря на те катаклизмы, которые у нас природные были, мы перевыполняем те ожидания, которые были по количеству туристов. С начала года Краснодарский край принял 11,6 млн отдыхающих с ростом 4% к аналогичному показателю прошлого года. При этом горячий сезон в самом разгаре. В отелях на Черноморском побережье мы фиксируем пиковую загрузку - 95%, на Азовском - 87%", - сказал Руппель.

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Руппель отметил, что основной задачей в отрасли является закрепление за краем статуса современного курорта, который отвечает всем международным требованиям. Так, по его словам, за год на 22% увеличилось число классифицированных пляжей. Сейчас их в крае уже 128, 82 из них присвоена высшая категория - "синий" флаг.

Ранее власти Краснодарского края планировали сохранить турпоток в регион на уровне 2022 года.

На совещании обсуждались меры по улучшению качества сервиса на пляжах региона, в том числе планируется внести изменения в разработанный на Кубани стандарт оборудования пляжей, предусматривающие возможность торговли на пляжных территориях безалкогольными прохладительными напитками. В общей сложности на Кубани в 2023 году отдыхающих принимают 575 оборудованных пляжей. Также рассматривались вопросы повышения качества придорожного сервиса, обеспечения безопасности на водных объектах. Как сообщил Руппель, на необорудованных пляжах в регионе с начала года утонули более 80 человек.

Кроме этого, вице-губернатор Краснодарского края отметил, что в регионе простаивают около 90% береговой линии. Он подчеркнул, что необходимо оборудовать эти территории для создания комфортных условий отдыха. "Что касается пляжных территорий черноморских, Азовского моря, нужно вовлекать дополнительное оборудование. У нас более 1 тыс. км береговая линия, из них благоустроены чуть больше 100 км - это очень мало", - сказал Руппель, добавив, что необходимо также реализовывать проекты по созданию новых курортных территорий. В общей сложности на Кубани в этом году отдыхающих принимают 575 оборудованных пляжей.

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