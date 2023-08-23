Эксперт: россияне готовы ехать на Шпицберген за разумную цену

По словам генконсула России на Шпицбергене Андрея Чемерило, трест «Арктикугля» планирует организовать чартеры на архипелаг, хотя норвежские власти и выступают против этого. Компания уже начала искать авиаперевозчика, однако когда будет запуск рейсов, пока неизвестно.

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С появлением чартерных рейсов на Шпицберген теоретически можно будет продавать пакетные туры, но только при условии, если вылеты не окажутся разовыми. Мы поинтересовались у подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома», хотели бы они посетить архипелаг. Из более чем 1700 проголосовавших интерес к этому экзотическому направлению проявило меньше половины.

40% ответивших согласились бы поехать на архипелаг при наличии прямых рейсов и привлекательной цены. Лишь 6% готовы отправиться туда за любые деньги.

«Север, косатки, белые мишки... Я бы съездил за приемлемую цену»; «Если ценник будет адекватным, то с удовольствием бы поехала», – делятся комментаторы.

Еще столько же проголосовавших не горят желанием открывать для себя новое направление. 25% опрошенных считают, что там нечего делать, а 17% отпугивает то, что на архипелаге довольно холодно.

«Посмотрю по телевизору, мне достаточно», – пишут фолловеры.

Среди наших подписчиков оказались и те, кто уже был на архипелаге и очень тепло о нем отзываются.

«Магия и близость к Богу этого места ощущается далеко за его краями и делает то домом Снежной Королевы, то основным местом событий Золотого Компаса. Ледники Шпицбергена монументальны, дикие олени ходят по поселкам, а в Редиссине на завтрак гости выходят без обуви, в шерстяных носках. Шпицберген незабываем», – рассказала Елена Поцелуева.

Один из подписчиков пошутил, что в его военную молодость в те холодные края отсылали проштрафившихся.