Авиакомпания закрыла людей в самолете из-за нехватки пилотов

Американская авиакомпания закрыла людей в самолете из-за нехватки персонала
Бюджетная авиакомпания закрыла людей в самолете на семь часов из-за нехватки персонала. Известно, что база авиалинии находится в Мирамаре, Флорида.
Американская авиакомпания не смогла найти свободного пилота для выполнения рейса и закрыла людей в самолете на семь часов. Пассажиры рейса отметили, что больше никогда не будут пользоваться услугами данной авиакомпании.
Одна из пассажирок рассказала, что на борту самолета находилось около 200 человек.
Позже представители авиакомпании объяснили, что ситуация вызвана нехваткой персонала. В результате рейс не состоялся. Путешественникам разрешили покинуть салон самолета и пообещали вернуть деньги. Также известно, что база авиалинии находится в Мирамаре, Флорида. Об этом пишет Lenta.