Авиакомпания закрыла людей в самолете из-за нехватки пилотов

Бюджетная авиакомпания закрыла людей в самолете на семь часов из-за нехватки персонала. Известно, что база авиалинии находится в Мирамаре, Флорида.

© Vse42.ru

Американская авиакомпания не смогла найти свободного пилота для выполнения рейса и закрыла людей в самолете на семь часов. Пассажиры рейса отметили, что больше никогда не будут пользоваться услугами данной авиакомпании.

Одна из пассажирок рассказала, что на борту самолета находилось около 200 человек.