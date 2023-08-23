Россияне озвучили главные минусы отдыха в Хургаде

Российские туристы едут в Хургаду за теплой погодой, богатым обитателями подводным миром и интересными экскурсиями, однако все чаще что-то омрачает их путешествия. О главных минусах отдыха на популярном курорте сообщает портал "Тонкости туризма", который составил тематический рейтинг.

© Unsplash

Во-первых, отдыхающие в Хургаде жалуются на обшарпанную мебель, затертые ковры, старые постельные принадлежности и расшатанную сантехнику в гостиницах.

Во-вторых, во многих отелях пользуется популярностью практика по разбавлению алкоголя и напитков без его содержания водой. При этом местный обслуживающий персонал не просто выпрашивает, а требует чаевые чуть ли не за любые действия, отмечают туристы.

В качестве примера также приводятся завышенные цены на обычные продукты в местных супермаркетах и наглые таксисты, которые могут ехать в неизвестном направлении с целью заработать как можно больше денег.

Погода тоже не вызывает восхищения у путешественников. Россияне сетуют на сильные ветра и песчаные бури. Кроме того, в нетуристической части Хургады царит грязь и хаос, которые мешают наслаждаться отдыхом и прогулками.