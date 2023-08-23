В первой половине года в России на 16% вырос спрос на гостиницы

Число туристов, размещенных в российских гостиницах, в первой половине года увеличилось более чем на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на пресс-конференции в ТАСС.

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По его словам, сегодня у туристической отрасли начался новый этап развития после ковидного кризиса, индустрия гостеприимства показывает впечатляющие темпы роста.

Вахруков подчеркнул, что сегодня важно уделить внимание развитию туристической инфраструктуры, номерного фонда, формированию интегрированных больших курортов, крупных точек притяжения. Для этого нужны кадры.

Он также анонсировал начало работы федерального ресурсного центра по переподготовке кадров для туристической отрасли, который открывается в Подмосковье.