Эмираты начали предлагать россиянам систему «all inclusive»

«Эмираты начали предлагать как опцию систему all inclusive. Они понимают, что спрос есть. Он рождается, потому что заблокированы карты, расплачиваться неудобно в ресторанах и кафе. Особенно это сложно, когда в отпуск, например, отправляют бабушку с внуками и так далее. Это такой тренд. Во многих странах, куда ездят русские туристы, такая опция сейчас появляется», - объяснил он.