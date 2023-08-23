Россиян призвали больше не рассчитывать на горящие туры
На сегодняшний день россиянам не стоит рассчитывать на горящие туры, поскольку к дате вылета цены только повышаются. Об этом в пресс-центре НСН заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. По его словам, путешественникам лучше заранее планировать свои поездки.
«Позднее бронирование — это основной негативный эффект последних трех лет. Как показывает практика, как только начинает быстро расти доллар, часть людей замирает и ждет, а часть быстро избавляется и все покупает. <...> Ждать горящих туров — это сегодня неправильная позиция. Уже сейчас мы рекомендуем всем, кто возвращается с летних отпусков, подумать о своих ноябрьских каникулах, о новогоднем отпуске», — сказал Арутюнов.
Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в свою очередь отметил, что туроператорам приходилось договариваться с отелями, чтобы цены на путевки не выросли вдвое из-за курса рубля.
В августе вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявлял, что туристы из России «не испытывают шокового давления» из-за роста курсов доллара и евро. По его словам, увеличение стоимости путешествий ударит прежде всего по «бюджетному потребителю» и направлениям, где ожидался большой поток туристов.