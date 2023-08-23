Россиян призвали больше не рассчитывать на горящие туры

«Позднее бронирование — это основной негативный эффект последних трех лет. Как показывает практика, как только начинает быстро расти доллар, часть людей замирает и ждет, а часть быстро избавляется и все покупает. <...> Ждать горящих туров — это сегодня неправильная позиция. Уже сейчас мы рекомендуем всем, кто возвращается с летних отпусков, подумать о своих ноябрьских каникулах, о новогоднем отпуске», — сказал Арутюнов.