Зафиксирован снижение спроса россиян на пятизвездочные отели

Туроператоры зафиксировали снижение спроса россиян на пятизвездочные отели
Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в беседе с НСН сообщил, что россияне стали всё чаще отказываться от пятизвёздочных отелей.
«На начало июня у нас 70% отелей в Турции были пятизвёздочные отели, сейчас их бронируют уже 50%», — уточнил Арзуманов.
По его словам, «спрос среднего сегмента идёт на удешевление»
Он также уточнил, что из-за этого туроператоры начали просить у отелей скидки.
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