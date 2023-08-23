Как обвал рубля сказался на стоимости туров

«Чем запомнился этот летний сезон? Из позитивного – было открыто достаточно много направлений, было достаточно перевозки в плане разлетов из России по разным странам. А из негативного отметим рост мировых валют по отношению к рублю, контракты все по зарубежным направлениям туроператоры заключают именно в иностранной валюте. Когда рубль падает, рублевые цены растут. Если в прошлом году рубль стоил в два раза выше, то получается, что цены должны были вырасти ровно в два раза. Цены, конечно, в два раза не подросли, операторы проводили достаточно большую работу, договаривались с отелями о скидках. Отели их, конечно, предоставляли – из своей прибыли или пытаясь сэкономить на качестве. Но удорожание было существенное», - отметил он.