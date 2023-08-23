Глеб Никитин рассказал, что посмотреть в Арзамасе

Глеб Никитин рассказал, какие достопримечательности можно посмотреть в Арзамасе за один день.

Своими рекомендациями губернатор Нижегородской области поделился в Telegram-канале.

Он напомнил, что с 26 августа между Нижним Новгородом и Арзамасом начнет ходить туристический ретропоезд. Он будет отправляться из Нижнего Новгорода по пятницам, субботам и воскресеньям в 10:46, из Арзамаса — в 17:30.

На прогулку по старинному городу у туристов будет всего четыре часа. Однако, уверен Никитин, этого времени хватит, чтобы посетить главные достопримечательности Арзамаса.

Так, начать прогулку стоит от Соборной площади: нижегородцев ждет отреставрированный Воскресенский собор, в котором можно познакомиться с редкой для России техникой росписи «гризайль» и здание магистрата XVIII века. Затем можно прогуляться по улице Гостиный ряд, где все здания были построены не позже 1917 года. Там атмосферу прошлых столетий сохранили и в области рекламных вывесок. Далее губернатор рекомендовал посетить улицу Карла Маркса.

Вскоре для туристов-«однодневок» могут разработать отдельную туристическую программу в Арзамасе.