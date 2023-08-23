Летевший в Сочи пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Сочи пассажирский лайнер резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

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Инцидент произошел с самолетом, следовавшим из Москвы в популярный курортный город. Отмечается, что воздушное судно вернулось в аэропорт вылета из-за поломки в системе кондиционирования.

«В 12.06 самолет штатно приземлился в аэропорту "Шереметьево", — заявил собеседник агентства. — Люди не пострадали».