Турэксперт заявил о росте интереса россиян к Южной Корее

Турэксперт Арутюнов заявил о росте интереса россиян к Южной Корее
Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов прокомментировал ситуацию с зарубежными направлениями для российских туристов.
«Основной статистической загадкой этого сезона будет, сколько туристов получит Турция. Лихорадочный был сезон, цены взлетали, потом понижались. Есть направления, которые массово потеряли туристов — Греция, Испания, Кипр. Есть страны, которые получили заслуженное количество — те же страны Ближнего Востока», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, выстрелили такие направления, как Южная Корея. Как отметил эксперт, «на хороших тонах» оказалась и Африка.