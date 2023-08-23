Россияне помогли аэропорту Дубая стать самым загруженным в мире

Дубай стал самым загруженным международным аэропортом в мире – за первое полугодие транзитным узлом воспользовалось 41,6 млн человек.

© Tourdom.ru

По информации издания Al Jazeera, рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом 2022-го составил 49%, и нынешний показатель немного превышает цифры допандемийного 2019 года.

Видео дня

Однако по итогам 12 месяцев, как предполагает исполнительный директор Dubai Airports Пол Гриффитс, до прежних показателей аэропорт немного недоберет – он должен обслужить 85 млн пассажиров, что на 1,6% меньше годового трафика в 2019-м.

Впрочем, легкой жизни у аэропортовых служб не предвидится.

«Вторую половину года мы начали с высокого спроса в июле, а, учитывая продолжающийся сезонный пик, совпадающий с открытием школ в августе, мы готовимся к исключительно загруженной остальной части года», – сказал топ-менеджер Dubai Airports.

Больше всего услугами воздушной гавани Дубая воспользовались пассажиры из Индии (6 млн человек за полгода). За ними следуют гости из Саудовской Аравии, Великобритании, Пакистана и США. Среди аэропортов, из которых чаще всего прилетают в Дубай, лидируют Лондон (1,7 млн пассажиров), Мумбаи и Эр-Рияд (по 1,2 млн).

Данных о количестве россиян, прибывших в этом году в Дубай, арабское издание не приводит, но отмечает, что в 2023-м интерес наших соотечественников вырос значительно. Он связан и с увеличением бизнес-поездок, и с популярностью непосредственно отдыха в ОАЭ, и с использованием Дубая в качестве транзитного аэропорта для путешествия в третьи страны.

«Дубай для россиян нужно рассматривать как туристическое и бизнес-направление, а также транзитный хаб, особенно для путешествий в страны Юго-Восточной Азии – в Индонезию, Таиланд, на Мальдивы и т. д., – подтверждает председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. – Не нужно забывать и о том, что этот город стал мощным финансовым центром, многие компании в последний год релоцировались в ОАЭ».

Что касается непосредственно туризма, то, по мнению эксперта, у наших соотечественников Дубай остается очень популярным – российский рынок для Эмиратов является важным и стратегическим. Этому способствует и то, что люксовый сегмент (наиболее развитый в ОАЭ) в наименьшей степени подвержен изменениям (например, из-за ослабления рубля), а также то, что отели Дубая этим летом предлагали очень хорошие варианты размещения – скидки доходили до 30-40%.

Увеличение потока туристов в Дубай из России закономерно, считает, в свою очередь, руководитель туроператора Space Travel Артур Мурадян:

«Количество рейсов продолжает расти. Мы видим, что на зимний сезон запланировано гораздо больше программ, причем не только ближневосточных перевозчиков, но и российских». Кроме собственно туристических поездок Артур Мурадян отмечает большое число бизнес-путешественников. Высоко значение и транзита. «Объем транзитного трафика через Дубай довольно высокий, в летний период по ряду направлений он составляет 30-40%. В целом же для российских пассажиров Дубай стал лидером, не считая аэропортов СНГ. В плане бизнеса он превзошел даже Турцию», – отметил Артур Мурадян.