Туристический лагерь Аркаима преобразится к новому сезону

«Будет установлено более 30 двух- и четырехместных домиков, таким образом количество мест в нижнем лагере даже несколько увеличится. В следующем году мы сможем предложить нашим гостям разные варианты проживания. У нас по-прежнему будет функционировать гостиница, палаточная зона для любителей кемпинга также останется, но будет облагорожена, и появятся номера с более комфортным размещением», - рассказал директор музея-заповедника «Аркаим» Валерий Волик.