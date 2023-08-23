Туристический лагерь Аркаима преобразится к новому сезону
На территории музея-заповедника «Аркаим» в Челябинской области началась масштабная реконструкция нижнего туристического лагеря, в ходе которой демонтируют старые вагончики, принимавшие туристов со времен открытия Аркаима.
Работы проходят в рамках реализации мастер-плана по развитию территории заповедника до 2035 года. На смену 26 устаревшим вагончикам придут комфортабельные домики с водопроводом, канализацией, кухонной зоной, оборудованные кондиционерами.
Легкие конструкции на сваях позволят избежать подтопления во время паводка, снизят антропогенную нагрузку на территорию.Здесь же появятся новые точки питания, фуд-зоны. Весной строители займутся благоустройством территории, обустройством парковок, монтажом новой сцены – туристический лагерь преобразится к новому сезону.
«Будет установлено более 30 двух- и четырехместных домиков, таким образом количество мест в нижнем лагере даже несколько увеличится. В следующем году мы сможем предложить нашим гостям разные варианты проживания. У нас по-прежнему будет функционировать гостиница, палаточная зона для любителей кемпинга также останется, но будет облагорожена, и появятся номера с более комфортным размещением», - рассказал директор музея-заповедника «Аркаим» Валерий Волик.
Мастер-план по развитию территории заповедника был разработан в 2022 году автономной некоммерческой организацией «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области».
К совместной работе привлекались представители музея- заповедника, ЧелГУ и других местных сообществ.
Проект реализуется при помощи региональных и федеральных мер поддержки, в том числе национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщила пресс-секретарь заповедника «Аркаим» Виктория Олиферчук.