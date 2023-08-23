В отеле Мексики появилась опция отдыха для разведенных

В отеле для взрослых Temptation Cancun в Мексике появилась опция отдыха для разведенных туристов со стриптизом в номере и другими развлечениями сексуального характера. Об этом пишет Daily Star.

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Как сообщает источник, вышедшим из брачных отношений постояльцам предлагается специальный пакет «после развода» стоимостью 238 фунтов стерлингов (около 28 тысяч рублей) с человека сверх стоимости самого номера. Он включает в себя личного дворецкого, шампанское, топлес-бассейны, пляжи и бары, а также различные активности 18+.

Издание отмечает, что в секс-отеле могут развлечься свингеры и эксгибиционисты. Вокруг пляжа и бассейна есть не только дополнительные зоны топлес, но и взрослые «игровые площадки». В ночном клубе Bash проводятся тематические вечеринки, такие как: пиратская ночь, пенная вечеринка и цирковая ночь.