Россия и Монголия могут увеличить число полетов между странами

РФ и Монголия обсуждают увеличение количества рейсов между странами, говорится в протоколе консультаций между авиавластями двух государств, который размещен на сайте Росавиации.

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В документе отмечается, что Россия и Монголия снимают ограничение на число авиаперевозчиков, которым можно летать между странами, а также перестает действовать ограничительные меры на грузовые перевозки.

Стороны установили частоту полетов в семь рейсов в неделю на каждом маршруте.