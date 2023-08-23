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Россия и Монголия могут увеличить число полетов между странами

РФ и Монголия обсуждают увеличение количества рейсов между странами, говорится в протоколе консультаций между авиавластями двух государств, который размещен на сайте Росавиации.

Россия и Монголия могут увеличить число полетов между странами
© runews24.ru

В документе отмечается, что Россия и Монголия снимают ограничение на число авиаперевозчиков, которым можно летать между странами, а также перестает действовать ограничительные меры на грузовые перевозки.

Стороны установили частоту полетов в семь рейсов в неделю на каждом маршруте.

Так, российские самолеты смогут летать в Улан-Батор, Чойнбалсан, Ульгий и Улангом, а монгольские - в Москву, Екатеринбург, Иркутск, Читу, Улан-Удэ, Новосибирск и Кызыл.