Россия и Монголия могут увеличить число полетов между странами
РФ и Монголия обсуждают увеличение количества рейсов между странами, говорится в протоколе консультаций между авиавластями двух государств, который размещен на сайте Росавиации.
В документе отмечается, что Россия и Монголия снимают ограничение на число авиаперевозчиков, которым можно летать между странами, а также перестает действовать ограничительные меры на грузовые перевозки.
Стороны установили частоту полетов в семь рейсов в неделю на каждом маршруте.
Так, российские самолеты смогут летать в Улан-Батор, Чойнбалсан, Ульгий и Улангом, а монгольские - в Москву, Екатеринбург, Иркутск, Читу, Улан-Удэ, Новосибирск и Кызыл.