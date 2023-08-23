Россия планирует запустить чартерные рейсы на Шпицберген

Россия планирует запустить чартерные рейсы на архипелаг Шпицберген
Россия планирует запустить чартерные рейсы на архипелаг Шпицберген, трест "Арктикуголь" ищет авиаперевозчика. Об этом "Российской газете" рассказал генеральный консул России на Шпицбергене Андрей Чемерило.
"По чартерам вопрос мы ставили год назад. В своем ответе норвежские власти сослались на национальное законодательство, в которое в связи с введенными санкциями инкорпорирован запрет на воздушное сообщение с Российской Федерацией, в том числе и чартерное. Нам также разъяснили в каких единичных случаях может быть сделано исключение", - сказал Чемерило.
"Гендиректор "Арктикугля" Ильдар Неверов плотно работает над этим вопросом и трест сейчас находится в стадии поиска авиаперевозчика", - добавил он.
По его словам, воздушное сообщение важно для работы треста. И ранее оно существовало и прервалось по серьезным причинам, рассказал генконсул.
"Возобновление крайне необходимо сейчас для треста, для посёлков. Это касается как нормальной ротации работников, так и решения визовых проблем", - рассказал Чемерило.