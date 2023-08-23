Россия планирует запустить чартерные рейсы на Шпицберген

"По чартерам вопрос мы ставили год назад. В своем ответе норвежские власти сослались на национальное законодательство, в которое в связи с введенными санкциями инкорпорирован запрет на воздушное сообщение с Российской Федерацией, в том числе и чартерное. Нам также разъяснили в каких единичных случаях может быть сделано исключение", - сказал Чемерило.

"Гендиректор "Арктикугля" Ильдар Неверов плотно работает над этим вопросом и трест сейчас находится в стадии поиска авиаперевозчика", - добавил он.