Стало известно, куда россияне чаще всего путешествуют на машине

Сервис для бронирования жилья назвал самые популярные города для путешествия на машине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании "Твил".

Самым популярным городом для путешествия на машине был назван Сочи. На него приходится 20% бронирований среди автотуристов. Второе место занял город Анапа, Третьим по популярности у туристов, путешествующих на машине, стал Геленджик.

Кроме того, сервис рассказал, что наличие парковки в месте размещения стало приоритетным критерием у 15% отдыхающих. Он опередил даже близость к морю, которая важна для 12% человек.