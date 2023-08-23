Группа российских туристов побывала в Китае без виз

Минэкономразвития анонсировал, что туристический безвизовый обмен стартует 1 августа, но на деле все оказалось несколько иначе. Фактически 1 августа началось согласование туркомпаний, которые будут отправлять группы. Затем в Россию прибыла первая, тестовая, группа китайских туристов. А в минувшие выходные без виз в Китай съездила российская туристическая группа.

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18 августа 5 человек в составе тургруппы выехали из Благовещенска, успешно прошли все необходимые процедуры на российско-китайской границе, доехали до города Хэйхэ, два дня знакомились с достопримечательностями и в воскресенье вернулись в Благовещенск.