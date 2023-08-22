Мужчина сам дошел до медпункта после нападения акулы на пляже в Испании

Отдыхающий на пляже в Испании мужчина пережил нападение акулы и самостоятельно добрался до медпункта. Об этом сообщает Las Provincias.

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Инцидент произошел 17 августа на пляже в испанском муниципалитете Олива провинции Валенсия. В момент нападения акулы мужчина стоял по колено в море.

Морская хищница укусила его настолько быстро, что мужчина даже не понял, что произошло, и не успел среагировать. Позже отдыхающий заметил, что из ноги идет кровь — он зашел в воду еще дальше, чтобы не пугать других людей.

После этого мужчина покинул пляж и самостоятельно добрался до медпункта. Врачи обработали укушенную рану и сделали ему прививку от столбняка.