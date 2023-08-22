Стюардесса отобрала у ребенка еду в самолете и разгневала его тетю
Стюардесса авиакомпании American Airlines отобрала еду у трехлетнего пассажира, скрылась в другой части самолета и угостила коллег. Поведение бортпроводницы разгневало тетю ребенка, сообщает The Independent.
По данным издания, пассажирка по имени Дара сопровождала в самолете племянника. Последний взял с собой в полет прозрачный контейнер со сладостями, однако одна из стюардесс, увидев еду, выхватила ее из рук мальчика. Она подняла коробку над головой и ухмыльнулась, глядя на своего коллегу неподалеку. Дара не успела возмутиться, как бортпроводница направилась прямо по проходу и на какое-то время скрылась из поля ее зрения.
«Я понятия не имею, что она там делала с едой ребенка, пока я ее не видела! Всю еду пришлось выбросить, когда стюардесса, наконец, вернулась и отдала ее», — заметила путешественница. В ответ на недовольство женщины член экипажа извинилась и заявила, что переживать не о чем, так как она вымыла руки.