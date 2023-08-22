Стюардесса отобрала у ребенка еду в самолете и разгневала его тетю

По данным издания, пассажирка по имени Дара сопровождала в самолете племянника. Последний взял с собой в полет прозрачный контейнер со сладостями, однако одна из стюардесс, увидев еду, выхватила ее из рук мальчика. Она подняла коробку над головой и ухмыльнулась, глядя на своего коллегу неподалеку. Дара не успела возмутиться, как бортпроводница направилась прямо по проходу и на какое-то время скрылась из поля ее зрения.