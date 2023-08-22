Стало известно, в какие страны шенген получить проще всего

Эксперт рассказала, в какие страны на данный момент проще всего получить шенгенскую визу и в какие сроки она оформляется.

Управляющий директор компании "Аэроклуб" Юлия Липатова объяснила, что срок оформления визы сейчас варьируется от 15 до 45 дней календарных дней, а меньше всего трудностей возникнет с оформлением шенгена в такие страны, как Италия, Венгрия и Греция.

"На текущий момент официальный срок оформления шенгенских виз составляет от 15 до 45 календарных дней. К самыми простыми в получении шенгенским визам в настоящий момент можно отнести Грецию, Венгрию и Италию", - уточнила Липатова.

Что же касается обычных виз, то тут проще всего будет оформить документ в Мексику, Индию и Южную Корею.