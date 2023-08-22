Геленджик посетило рекордное количество туристов

Санатории загружены на 99,8 %, это значительный рост. Средний процент бронирования номерного фонда на сентябрь составляет 74,1 %, на октябрь – 57,5 %, на ноябрь – 45,3 %. Более 1100 объектов размещения приносят курорту прибыль в виде курортного сбора. В 2023 году рост составил 200 отелей. Средства, полученные от туристов за жилье, будут направлены на развитие Геленджика. Власти города отмечают, что те бизнесмены, которые легально работают и взимают курортный сбор, поступают правильно. Кроме того, на курорте рады туристам и ждут их снова.