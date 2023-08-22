В Териберке туриста покусала собака из-за курицы гриль

Отдых в Териберке одного из туристов оказался омрачен неприятным и весьма болезненным эпизодом. Двое друзей жили в палатке среди космически красивой природы – ходили по горам, собирали круглые камни и ракушки, наслаждались плеском волн Баренцева моря… Однако впечатления были испорчены 7 августа, когда к туристам на огонек наведалась нежданная гостья – собака. Ребята решили пообедать, достали еду, тут-то и пожаловала псина черно-белого окраса, похожая одновременно и на хаски, и на лайку.

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«Мы не усмотрели за курицей гриль, пёсель ее у нас стащил и, защищая свою добычу, стал скалиться, – рассказал турист Илья в тг-канале, посвященном отдыху в Териберке. – Мой друг попытался ее отодвинуть за ошейник, и в этот момент она его укусила за руку».

От неожиданности и боли парень вскрикнул, хлынула кровь – укус оказался довольно глубоким. Друзья, забыв про курицу и все остальное, в спешном порядке отправились в травмпункт в поселке Лодейное, где фельдшер оказала пострадавшему первую помощь и успокоила: мол, здесь все собаки хоть и кусачие, но привитые.

Может, про этот эпизод сейчас никто и не вспомнил бы, но, по словам товарища покусанного туриста, на днях ситуация обострилась.

«По возвращении из путешествия мой друг чувствовал себя не очень хорошо (самовнушение не исключается). А сегодня, то есть спустя 2 недели, поднялась температура, и мы стали переживать», – сообщил турист.

Он обратился к другим отдыхающим, посещавшим Териберку, рассказать хоть что-то про агрессивную собаку – может, кто-то ее видел и она больна бешенством? Или вдруг обнаружится хозяин черно-белой хаски-лайки – недаром же пес был в ошейнике.

Однако конкретных ответов не дождался – любительницу курицы гриль больше никто не встречал. А покусанному туристу посоветовали срочно бежать к врачу и сдавать все необходимые анализы. И еще порекомендовали впредь аккуратнее обращаться с четвероногими: