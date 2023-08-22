Количество туристов в Петербурге выросло на 10 процентов

Петербург стал одним из лидеров среди регионов России по темпам восстановления туристических потоков. За первое полугодие Северную столицу посетили на 10 процентов больше гостей, чем год назад. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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По его словам, город привлекает туристов новыми маршрутами и достопримечательностями. Так, один из разработанных маршрутов, посвященный Петру Первому, получил статус национального. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению заброшенных фортов «Петр Первый», «Кроншлот» и «Александр Первый».

Также многих туристов привлекает недавно открывшийся музей военно-морской славы России в Кронштадте. К концу года для посетителей будет доступен и его главный экспонат — первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол».

Кроме того, в городе скоро появится новый музей. Музей электрического транспорта будет включать научно-образовательный центр с детской трамвайной дорогой, учебной базой, мультимедийными тренажерами и концертным залом. Особое внимание в экспозиции уделят блокадному трамваю и его роли в обороне Ленинграда, передает телеканал «Санкт-Петербург».