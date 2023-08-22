Туристы жалуются на сыпь после купания в челябинском озере Тургояк
Туристы с озера Тургояк (Миасс, Челябинская область) жалуются на сыпь после купания в водоеме. Последствия одна из отдыхающих показала в социальных сетях.
«Искупались в Тургояке. Не верили, что такое там творится», — пишет Влада П. в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях люди сомневаются, что причиной сыпи стала вода. Они считают, что туристку покусали мошки или клещи, выползшие из уток. В качестве варианта также называют аллергические реакции. Кто-то выражает возмущения и отмечает, что сыпь на телах отдыхающих появляется не первый год.
URA.RU связалось с пресс-службой управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Миасса. Комментарий будет опубликован после получения.