Туристы жалуются на сыпь после купания в челябинском озере Тургояк

Туристы с озера Тургояк (Миасс, Челябинская область) жалуются на сыпь после купания в водоеме. Последствия одна из отдыхающих показала в социальных сетях.

«Искупались в Тургояке. Не верили, что такое там творится», — пишет Влада П. в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях люди сомневаются, что причиной сыпи стала вода. Они считают, что туристку покусали мошки или клещи, выползшие из уток. В качестве варианта также называют аллергические реакции. Кто-то выражает возмущения и отмечает, что сыпь на телах отдыхающих появляется не первый год.