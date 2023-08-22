Туристы не поддержали идею запретить экскурсии в подземелья

История с утонувшими в подземном коллекторе диггерами всех потрясла. Группа, состоящая, по предварительным данным, из 8 человек, отправилась на экскурсию 20 августа. Через час после ее начала в Москве пошел сильнейший ливень. Коллекторы стало заливать водой, и группа уже не смогла выбраться на поверхность.

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В настоящий момент известно о шести найденных телах, трое из них дети. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, возбуждено уголовное дело.

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Депутат от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов выступил с предложением ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на все подземные объекты и системы городской инфраструктуры. Также он считает, что нужно запретить экономическую деятельность на таких объектах, в том числе проведение экскурсий.

Вместе с тем Чернышов предложил создать безопасные и цивилизованные экскурсионные маршруты, которыми будут управлять профильные организации. Мы спросили подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома», нужно ли запретить экскурсии по подземельям, а заодно и по крышам, которые предлагают энтузиасты в интернете.

Больше половины подписчиков не согласны с такой инициативой. 49% из 3 тыс. проголосовавших считают, что все запрещать бесполезно, лучше, наоборот, сделать легальными такие экскурсии там, где это возможно. Еще 5% уверены, что нужно оставить все как есть, ведь такие прогулки – это удел экстремалов.

«Такие экскурсии очень интересны, надо просто продумать, как и когда их проводить максимально безопасно. Но никто продумывать и работать не хочет, им проще запретить», – считают подписчики.

36% проголосовавших согласны с тем, что необходимо усилить ответственность за проникновение на подземные объекты.

«Ну это далеко не обыденные места… че за бред – разрешать, если это потенциально опасно?! Давайте теперь разрешим, легализуем наркотики, убийства и ограбления?!» – пишут комментаторы.