Названы коды в посадочных талонах, которые должны вызвать беспокойство

Иногда в посадочных талонах можно заметить особые коды, которые не предвещают туристу ничего хорошего. Эксперты рассказали, что к таким кодам относится фраза «see agent» («обратитесь к агенту»).

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Как отмечает издание The Sun, чаще всего это означает, что пассажиру нужно пройти дополнительную проверку перед посадкой на борт.

Это может быть как наличии прививки от COVID до въездных виз в пункт назначения и сроков действия паспортов.

- Если у вас есть нужные документы, это не должно быть проблемой. Вы просто покажете их у выхода на посадку и получите место, — объяснил специалист по путешествиям из организации Conde Nast Traveler.

В редких случаях этот код может говорить о том, что пассажира снимут с рейса.

Зато фраза «SSSS» точно указывает на то, что у пассажира неприятности. Это обозначение говорит о том, что на пассажира обратила внимание служба безопасности, поэтому ему придется пройти дополнительную проверку.