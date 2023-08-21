Российская телеведущая побывала в Монако и пожаловалась на цены

Российская телеведущая Анфиса Чехова побывала в Монако и пожаловалась на невкусную еду и цены. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Чехова опубликовала видео заказанной пасты в томатном соусе и назвала ее «ложкой дегтя в красивой бочке меда». В прикрепленном к ролику снимке чека указано, что блюдо обошлось телеведущей в 38 евро (около 3,8 тысячи рублей).

«Невкусно и непонятно, почему так стоит», — заключила она.