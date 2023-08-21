Туристов предупредили о таксистах-насильниках в Хорватии

Министерство иностранных дел Великобритании предупредило туристов об опасных таксистах-насильниках в популярной курортной стране Европы — Хорватии. Об этом пишет Express.

Срочное предостережение ведомства появилось после изнасилования таксистом 23-летней туристки в хорватском городе Сплит и других сообщений о сексуальных домогательствах.

По данным издания, пострадавшая рассказала, что водитель воспользовался ее пьяным состоянием, когда ее спутник ненадолго вышел из машины, чтобы забрать еду навынос. Известно, что сейчас таксист находится под стражей в полиции. Он утверждает, что сексуальный контакт был по обоюдному согласию. Назначена дата судебного разбирательства по рассмотрению противоречивых сведений.