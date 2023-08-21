«Уральские авиалинии» начнут летать из Новосибирска в Лаос
Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 28 октября запустит рейсы в Лаос из Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
Полёты будут осуществляться один раз в неделю на лайнерах Airbus. Кроме Новосибирска, рейсы в столицу Лаоса Вьентьян будут выполняться из Владивостока.
«Это чартерный рейс в партнерстве с туроператором «РусАзия». В этом году по их инициативе был добавлен дополнительный город – Новосибирск. Полеты будут выполняться один раз в неделю из Владивостока и один раз в неделю из Новосибирска с 28 октября", – сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Информации о стоимости билетов пока нет.
Ранее «Уральские аваиалинии» уже вылняли рейсы из Владивостока в Вьентьян. Их запустили 29 октября 2022. В последствии частоту вылетов увеличили до двух в неделю, но затем в марте 2023 перевозчик объявил о пристановке авиасообщения.
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