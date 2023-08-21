«Уральские авиалинии» начнут летать из Новосибирска в Лаос

«Это чартерный рейс в партнерстве с туроператором «РусАзия». В этом году по их инициативе был добавлен дополнительный город – Новосибирск. Полеты будут выполняться один раз в неделю из Владивостока и один раз в неделю из Новосибирска с 28 октября", – сообщили в пресс-службе авиакомпании.