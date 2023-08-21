На Эльбрусе пройдет экологический музыкальный фестиваль "Чистая гора–2023"

Более 1000 гостей примут участие в экологическом музыкальном фестивале "Чистая гора–2023" на Эльбрусе, который состоится 27 августа.

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Фестиваль проводят на курорте с 2018 года. Участники масштабной уборки горных склонов съедутся со всей России.

В предыдущие годы на маршруте собрали более 60-ти тонн мусора, оставленного туристами. Ожидается, что в этот раз за счет большого количества волонтеров цифра увеличится вдвое.

Волонтеры соберутся на центральной площади курорта - Поляне Азау, а затем поднимутся в горы и очистят склоны от мусора. В течение дня гостей ждут мастер-классы и ярмарка, а вечером – выступление Найка Борзова.

Пока активисты будут работать на склонах, на Поляне Азау запланированы детские мастер-классы, анимационная программа, ярмарка локальных товаров и концерт. После уборки участников акции встретят порцией ароматного плова и чаем. Из собранного на склонах мусора креативная команда создаст арт-объект, который останется на курорте и будет напоминать туристам о том, как важно сохранять окружающую среду.