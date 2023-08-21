Бункер Сталина в Самаре планируют временно закрыть для посещений

Историческое бомбоубежище является объектом культурного наследия, не потеряв статус сооружения гражданской обороны.

© runews24.ru

Пресс-служба правительства Самарской области распространила информацию о приостановке доступа к весьма привлекательному для туристов объекту - бункеру Сталина.

Это связано с предстоящим проведением ремонтно-реставрационных работ в знаменитом подземном сооружении.

В текущем году экспертам предстоит обследовать конструкции и инженерные сети бункера и дать свое заключение о состоянии объекта. На его основе будет разработан проект проведения ремонтных работ, необходимых для поддержания подземелья в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии и сохранения его исторического облика.

Бункер расположен на глубине 37 метров под главным корпусом академии культуры и искусств в Самаре. Его построили за несколько месяцев в 1942 года для членов советского правительства. Сооружение было засекречено до 1990 года.